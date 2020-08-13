Dana şırdanı hem gözü hem mideyi doyuruyor
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Dana şırdanı hem gözü hem mideyi doyuruyor

ADANA'nın ülke sınırlarını aşan lezzeti şırdan dolması, kuzunun ardından dana şırdanıyla en büyük boyuta ulaştı.

Dana şırdanı hem gözü hem mideyi doyuruyor
13.08.2020 08:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:07

ADANA'nın ülke sınırlarını aşan lezzeti şırdan dolması, kuzunun ardından dana şırdanıyla en büyük boyuta ulaştı. Neredeyse bir kol uzunluğundaki dana şırdanı, hem gözü hem de mideyi doyuruyor.

Geleneksel olarak kuzu şırdanından yapılan şırdan dolması, ülke sınırlarını aşan bir lezzet oldu. Şırdan dolması, kuzunun ardından dana şırdanıyla en büyük boyutuna ulaştı. Adanalı bir şırdan ustası, yaklaşık bir avuç büyüklüğündeki kuzu şırdanıyla doymayan müşterilerini düşünüp, neredeyse bir kol uzunluğundaki dana şırdanından dolma yapmaya başladı. Görüntüsü ve gramajıyla kuzu şırdanından kat ve kat büyük olan dana şırdanı, 4 kişilik bir aileyi rahatlıkla doyurabiliyor.

GÜNDE 70- 80 TANE SATILIYORDana şırdanı dolması yapan Kadir Çıray, daha önce müşterilerinin kendisine, 'Şırdanlar küçük' dediğini ve karnının aç olduğu bir zaman aklına boyut olarak daha büyük olan dana şırdanından dolma yapmak geldiğini kaydetti. İlk olarak deneme amaçlı bir adet dana şırdanı dolması pişirdiğini anlata Çıray, "Allah'a şükürler olsun tuttu. Türkiye'de ilkim, Adana'da da tekim. İnsanlar 'acaba bu pişer mi?' dedi. İnsanların aklında bir soru işareti oldu. Çok şükür yok satıyoruz. Günde 70- 80 arasında dana şırdanı gidiyor. Fiyatı ise gayet uygun 35 lira. Kuzu şırdanı ise 13 lira. Dana şırdanını 3 kişi yiyor, doyuyor. Daha şırdanı biraz sert olduğu pişirmesi zaman alıyor. Odun ateşinde 5- 6 saatte pişiriyoruz" dedi.'BAŞKA BİR ŞEY YİYEMEZ OLDUM'Dana şırdanı dolması yedikten sonra başka bir şey yiyemez hale geldiğini aktaran Reşit Ateş (23), "Ben kuzu şırdanını severek yerdim, dana şırdanını yedikten sonra başka bir şey yiyemez oldum. Bayağı güzel bir şey, bizi her şeyden vazgeçirdi. Üç kişi danaya girmek gibi, 3 kişiyi de doyuruyor. Boyutu ile oldukça avantajlı" diye konuştu'HER AY İZMİR'DEN GELİYORUM'Adanalı olduğunu, ancak İzmir'de yaşadığını anlatan Armağan Fikirdeşici (24) ise, "Dana şırdanını yiyebilmek için neredeyse her ay İzmir'den geliyoruz. Dana şırdanı yediğinizde, doymama ihtimaliniz yok bana göre. Kuzu şırdanları bir parmak kadar oluyor. Burada 5 kişilik aileyi doyurabilecek kadar şırdan var" dedi.'BU ŞIRDAN MI?' DEMİŞTİM'Dana şırdanının bir aileyi doyurabilecek boyutta ve tadının da efsane olduğunu dile getiren Berkay Marlalı (20) da şöyle konuştu:

"Şırdan görüntü itibariyle çok tartışılan bir şey. Bir de bu kadar büyük olunca 'bu şırdan mı?' demiştim, çok şaşırmıştım ve yerken de garipsemiştim. Ama tadı daha farklıymış ve daha güzelmiş."


Kaynak: DHA

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