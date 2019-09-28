28.09.2019 01:34

Dana Ferdinand'ın kader ortağı Moritos, huzur çiftliğinde

Erzincan'da kaçtıktan 25 gün sonra yaylada bulunan kurbanlık Moritos isimli dana, kendisi gibi Trabzon Sürmene'de yüzerken bulunan ve İzmir'e getirilen dana Ferdinand ile aynı çiftlikte bakıma alındı

İZMİR - Erzincan Üzümlü'de Kurban Bayramı'ndan bir gün önce kaçan ve 25 gün sonra 10 kilometre uzaklıkta, 3200 metre yükseklikteki yaylada bulunup Haluk Levent tarafından satın alınan Moritos isimli dana, geçen seneki Kurban Bayramı'nda Rize İyidere'de kaçıp denize giren ve bayramın son günü Trabzon Sürmene'de yüzerken bulunan boğa Ferdinand'ın yaşadığı çiftliğe getirildi. İki kader ortağı, İzmir'deki Sibel Çakır'ın kurucusu olduğu Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda birlikte yaşayacak.

Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Erzincan Üzümlü'de mezbahaya götürülürken kaçan ve 25 gün sonra 10 kilometre uzaklıkta, 3200 metre yükseklikteki yaylada bulunan dana, şarkıcı Haluk Levent tarafından satın alındı. Danaya, Levent'in babasının lakabı olan 'Moritos' adı verildi. Moritos, Rize İyidere'de geçen seneki Kurban Bayramı'nda kaçıp denize giren ve bayramın son günü Trabzon Sürmene'de yüzerken bulunan boğa Ferdinand'ın bir yıldır yaşadığı İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. Hem Ferdinand hem de Moritos'u satın alarak Türkiye'nin ilk Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderen Haluk Levent, çiftliğin kurucusu Sibel Çakır ile görüntülü konuşma yaparak iki kader ortağı hakkında bilgi aldı.

"Moritos babamın lakabı"

Levent, "Moritos kaçtıktan sonra dağlarda geziyordu. Çok mücadele etmişti. Böyle bir canlının kesilmesine gönlümüz razı olmadı. Alıp beslemek istedik, Ferdinand'la arkadaş olmasını istedik. Günlerce dağlarda gezdi. Ovaya inince de yola çıkarak İzmir'e getirildi. Moritos ismi, rahmetli babamın lakabıydı. Hatta 'Moritos'un Düşleri' diye bir kitabım var. İsim olarak babamın lakabını vermek istedim" dedi.

"Ferdinand yüzmede şampiyon, Moritos da dağcılıkta"

Çiftliğin kurucusu Sibel Çakır da, "Moritos, kesilmek istenirken kaçıyor ve Erzincan dağlarında izini kaybettiriyor. 25 gün boyunca dağda kaçmayı başarıyor. Haluk Levent'in bu durumdan haberi olunca 'yakalanırsa bu çocuğu kurtaracağız Sibel' dedi. Ben de 'kurtaracağız' dedim. 25 günün sonunda Moritos yakalandı ve bir süre sonra ovaya indirildi. Onu alıp getirdik. Çok yıpranmış. Dağlarda 25 gün muhtemelen içecek su bile bulamadı. Psikolojisi kötü durumda ama Ferdinand da geldiğinde öyleydi. Şimdi Ferdinand'ın yüzünde güller açıyor. Moritos da öyle olacak. Ferdinand yüzmede şampiyon, Moritos da dağcılıkta şampiyon oldu" diye konuştu. Çakır, çiftlikte çiftlik hayvanları ağırlıkta olmak üzere bin 300 kurtarılmış hayvanın bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan bir yıldır çiftlikte yaşayan Ferdinand, Yıldız isimli inekle çiftleşerek Babalar Günü'nde 'baba' olmuştu. Levent, "Babalar Günü'nde dede oldum" diyerek buzağıya Ferdi isminin verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA