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Ekonomi

'dan uzaktan eğitime 6 GB destek

Vodafone, mart ayı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacak.

15.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:10
'dan uzaktan eğitime 6 GB destek

Vodafone, mart ayı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve EBA vasıtasıyla uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerine Mart ayı sonuna kadar bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak kadar 3 GB internet hediye etme kararı aldı. Vodafone böylece kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamış olacak.

Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye'nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.

"Uzaktan eğitim alan öğrencilerimize altyapı desteği vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye olarak bu zorlu dönemi güç birliği yaparak ve gerekli önlemleri alarak aşacaklarına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bireyler gibi şirketlerin de topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Vodafone olarak bu inançla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile daha önce yaptığımız protokole göre bakanlığa ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalına her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlanıyordu. Vodafone olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile olan protokoldeki faydaya ek olarak kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize bu erişimi mart sonuna kadar 3 GB daha artırma kararı aldık. İçinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı etkileyen bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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