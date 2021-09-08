'dan TikTok'u sınırsız kullanma imkanı
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'dan TikTok'u sınırsız kullanma imkanı

'dan TikTok'u sınırsız kullanma imkanı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Sınırsız uygulamalar dünyasını sürekli genişleten Vodafone, dünyada ve Türkiye'de en çok indirilen ve zaman geçirilen uygulamalar arasında ilk sıralarda yer alan TikTok'u da sınırsız kullanma imkanı sunuyor.

Sınırsız uygulamalar dünyasını sürekli genişleten Vodafone, dünyada ve Türkiye'de en çok indirilen ve zaman geçirilen uygulamalar arasında ilk sıralarda yer alan TikTok'u da sınırsız kullanma imkanı sunuyor.

Vodafone açıklamsaına göre, Vodafone'un yenilikçi ürünü "Sınırsız TikTok Paketleri" ile Vodafone'da TikTok uygulaması internetinden yemeyecek. "Sınırsız TikTok Paketleri", Vodafone Red'e yeni katılan müşterilere aylık 25 TL yerine 15 TL'ye sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu dönemde müşteri alışkanlıklarının ve ihtiyaçlarının hızla dijitalleştiğini belirterek, "Dünya genelinde medya tüketimi ve dijital platformlarda geçirilen zaman ortalama yüzde 40 arttı. Vodafone olarak, dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla işbirliği yaparak sınırsız uygulamalar dünyasında müşterilerimizin sınır tanımayan bir internet deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda global ve yerel trendleri takip ederek mevcut kategorilerimizin içeriğini güncel tutmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, son olarak dünyada ve Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan TikTok uygulamasını da sınırsız uygulamalar dünyamıza dahil ederek Sınırsız TikTok Paketleri'ni kullanıma sunduk. Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone'da TikTok uygulaması internetinden yemeyecek. Vodafone'un sınırsız dünyasını daha da güçlendiren yenilikçi 'Sınırsız Tiktok Paketleri'ni Red'e yeni katılanlara özel avantajlı bir teklifle sunuyoruz. TikTok'un da eklenmesiyle Red'li müşterilerimizin eğlencede sınır tanımayacağına inanıyoruz. Müşterilerimiz, TikTok uygulamasında en sevdikleri videoları 'Gigabayt bitti' derdi olmadan, gönül rahatlığıyla izleyebilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."

3 seçenek halinde sunuluyor

Vodafone'un yeni "Sınırsız TikTok Paketleri" haftalık, 15 günlük ve aylık seçeneklerle sunuluyor. Haftalık paket 7,90 TL, 15 Günlük paket 14,90 TL ve aylık paket 25 TL'den satın alınabiliyor. Sınırsız Red 20GB, 25GB, 30GB, 40GB tarifelerine yeni katılanlar, aylık "Sınırsız TikTok Paketi"ne 25 TL yerine sadece 15 TL'ye sahip olabiliyor. "Sınırsız TikTok Paketleri" 12 ay boyunca otomatik olarak yenileniyor, istenildiği zaman iptal edilebiliyor ve 12 ayın sonunda kendiliğinden iptal oluyor. "Sınırsız TikTok Paketleri"ne SMS, Online Self Servis ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden kayıt olunabiliyor.

Vodafone'un sınırsız uygulamalar dünyası 4 seçenekten oluşuyor. "Sınırsız İletişim" paketiyle WhatsApp, Telegram, Signal, BiP, Yaay ve Facebook Messenger uygulamaları, "Sınırsız Müzik" paketiyle Spotify, Karnaval, Fenomen ve Power App uygulamaları, "Sınırsız Sosyal Medya" paketiyle Facebook, Instagram ve Twitter gibi en çok kullanılan uygulamalar ve "Sınırsız Video" paketiyle YouTube, YouTube Müzik, YouTube Kids ve İzlesene'de izlenen videolar, tarifenin internetinden yemiyor. Vodafone'lular, 4 yıldan beri gigabayt saymadan en popüler uygulamaların tadını doyasıya yaşıyor. Vodafone Red müşterileri ise sınırsız uygulamalardan ek bir ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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