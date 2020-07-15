HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

'dan "Şiddete karşı #BenVarım" kampanyası

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için "Şiddete karşı #BenVarım" kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Salgın döneminde ne yazık ki Türkiye'de de kadına şiddet vakalarının arttığını gördük.

'dan
15.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:05

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için "Şiddete karşı #BenVarım" kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Salgın döneminde ne yazık ki Türkiye'de de kadına şiddet vakalarının arttığını gördük. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan 'evde kal' çağrıları sonucu asayiş olaylarında yüzde 14,5'lik azalma yaşanırken, aile içi şiddet yüzde 38,2 artış gösterdi." dedi.

Vodafone'nun "Şiddete karşı #BenVarım" kampanyası, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Doğa Rutkay'ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun olduğunu belirterek, Vodafone olarak, şirketin ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften baktıklarını ifade etti.

Suel, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine işaret ederek, tüm dünyada "amaç odaklı bir şirket olma" hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı hedeflediklerini dile getiren Suel, "Bu kapsamda, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için bir iletişim kampanyası başlattık. Salgın döneminde ne yazık ki Türkiye'de de kadına şiddet vakalarının arttığını gördük. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Kovid-19'a karşı yapılan 'evde kal' çağrıları sonucu asayiş olaylarında yüzde 14,5'lik azalma yaşanırken, aile içi şiddet yüzde 38,2 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Suel, araştırmaların, karantina nedeniyle aile içi şiddet oranlarının bazı ülkelerde yüzde 25'in üzerinde arttığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kadınlar gördüğü şiddeti ve acılarını maskeliyor. Biz de kampanyamızla insanları kadına şiddete karşı #BenVarım demeye çağırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz birlikte #BenVarım dedikçe acılar maskelenmeyecek. Bu çağrımızı 'Kırmızı Işık' uygulamamızla destekleyerek, şiddetin karşısında, kadınların yanında duran bir marka olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Vodafone olarak, teknolojinin gücünü kullanarak, kadınların desteklenmesine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

Doğa Rutkay ise kadına yönelik şiddetin, tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu ve bu toplumsal sorunla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Vodafone'un kadına şiddetle mücadelenin önemini vurgulayan kampanyasında yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Rutkay, "Herkesten ricam, kampanyaya destek vermeleri ve #BenVarım etiketiyle paylaşım yapmaları. Sesimiz ne kadar yükselir, sayımız ne kadar artarsa, kadına yönelik şiddetle mücadelede o kadar güçleniriz. Bu mücadelede el ele, yürek yüreğe, kol kola olmalıyız." dedi.

- Doğa Rutkay da kampanyaya sesiyle hayat veriyor

Toplantıda verilen bilgilere göre Vodafone, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için başlattığı "Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin" mesajının verildiği kampanyasında, Türkiye Vodafone Vakfı'nın geliştirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasıyla şiddetin karşısında, kadınların yanında durduğunu hatırlatıyor.

Temmuz başı itibarıyla tüm kanallardan kamuoyuna duyurulan kampanyayla, insanların kadına şiddete karşı #BenVarım demesi hedefleniyor. Kampanyanın destekçilerinden ünlü oyuncu Doğa Rutkay da kampanyaya sesiyle hayat veriyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda onları bilgilendirmek amacıyla 6 yıl önce hizmete sunduğu "Kırmızı Işık" uygulaması yenilendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ve bugüne kadar 331 binin üzerinde indirilen uygulamanın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi.

Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geribildirim sağlanabilecek. Diğer yandan, uygulamanın tamamında aktif hale getirilen Arapça dil seçeneğiyle mülteci kadınların da uygulamadan faydalanması mümkün olacak. "Kırmızı Işık" ayrıca, şiddet türlerine ilişkin farkındalık yaratan ve salgın döneminde kadınların şiddete maruz kaldıklarında neler yapabileceğini açıklayan bilgilendirme metinleriyle de kadınlara destek oluyor.

- "Kırmızı Işık" uygulaması ile kolluk kuvvetlerine kolaylıkla haber veriliyor

"Kırmızı Işık" uygulaması, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Salla-Uyar özelliğiyle telefonun sallanması ile kayıtlı kişilere mesaj ve konum bilgisi "Acil SMS" olarak gönderiliyor.

Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor. Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor.

Uygulamaya geçen yıl eklenen "Yol Arkadaşım" özelliğiyle ise kullanıcılar bulundukları lokasyondan harita üzerinden paylaşım yaparak kendilerini güvensiz hissedecekleri bir yolculukta ya da durumda uygulama üzerinden konum paylaşımı yaptıkları kişinin anbean onların hangi noktada olduklarını takip etmelerini sağlayabiliyor. Paylaştıkları rotadan çıkarlarsa, takipçilerine SMS bildirimi gidiyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı Dünya
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
İstanbul'da taksicinin saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Sokak kedilerini ziyaret etmeden evine gitmeyen trafik polisi yürekleri ısıttı
Sokak kedilerini ziyaret etmeden evine gitmeyen trafik polisi yürekleri ısıttı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Hadise Reynmen İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ali Palabıyık
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: 'dan "Şiddete karşı #BenVarım" kampanyası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 10:08:28. #1.15#
title