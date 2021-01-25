Dan Petrescu: Oynamamız gerektiği gibi oynamadık
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Dan Petrescu: Oynamamız gerektiği gibi oynamadık

25.01.2021 21:24 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:28
Dan Petrescu: Oynamamız gerektiği gibi oynamadık

Hes Kablo Kayserispor'un Teknik Direktörü Dan Petrescu, oynamaları gerektiği gibi oynamadıklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un Teknik Direktörü Dan Petrescu, oynamaları gerektiği gibi oynamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Tabii ki böyle zor bir mücadeleden sonra konuşmak kolay değil, kaybettikten sonra özellikle. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar domine etti. Biz oynamamız gerektiği gibi oynamadık" dedi.Petrescu, 1991 yılında gerçekleşmeyen Fenerbahçe transferi ile ilgili olarak ise "Üzerinden çok geçti, detaylı olarak hatırlamıyorum. Buraya gelip ön sözleşme imzalamıştım resmi geçerliliği olmayan. Fenerbahçe ile idmana çıktım. İtalya'dan teklif geldi, özel uçakla oraya gittim. Oynamadığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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