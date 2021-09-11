'dan okula dönüş için teknoloji ürünleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'dan okula dönüş için teknoloji ürünleri

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
'dan okula dönüş için teknoloji ürünleri

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte teknoloji ihtiyaçları artan aileler için yeni bir kampanya düzenliyor.

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte teknoloji ihtiyaçları artan aileler için yeni bir kampanya düzenliyor.

Şirket açıklamasına göre, müşterileri için geniş bir portföy hazırlayan Vodafone; akıllı telefon ve tabletler, dizüstü bilgisayarlar, hoparlörler ve bluetooth kulaklıkların yanı sıra çocukların kullanımına özel saat ve kulaklıkların da dahil olduğu pek çok ürüne erişme imkanı sunuyor.

Portföyüne farklı dizüstü bilgisayar markalarını da ekleyen Vodafone, müşterilerine Acer, Hp, Casper ve Hometech marka dizüstü bilgisayarları Vodafone güvencesiyle satın alma olanağı sağlıyor. Vodafone'un okula dönüş kampanyası eylül sonuna kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, müşterilerinin dönemsel ihtiyaçlarını anladıklarını ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler ürettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda, müşterileri için her yıl yaptıkları gibi bu yıl da "okula dönüş" kampanyası düzenlediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayla, müşterilerimizin okula dönüşte ihtiyaç duyduğu tüm teknoloji ihtiyaçlarını tek çatıdan karşılıyoruz. Bu yıl portföyümüzdeki ürün çeşitliliğini artırdık. Daha önce dizüstü bilgisayar portföyümüzde bulunmayan Acer, HP, Casper ve Hometech markalarını da portföyümüze kazandırdık. Böylece daha da genişleyen portföyümüzde akıllı telefon ve tabletler, dizüstü bilgisayarlar, hoparlörler ve bluetooth kulaklıkların yanı sıra çocukların kullanımına özel saat ve kulaklıklar da bulunuyor.

Vodafone olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine odaklı kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz. Kampanyamızdan faydalanmak isteyen müşterilerimizi Vodafone mağazalarına, online mağazamız 'www.vodafone.com.tr'ye ya da Vodafone Yanımda uygulamamıza bekliyoruz."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İbrahim Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'dan okula dönüş için teknoloji ürünleri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:39:10. #1.17#