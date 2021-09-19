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'dan müşterilerine çevresel sürdürülebilirlikte iş birliği çağrısı

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
'dan müşterilerine çevresel sürdürülebilirlikte iş birliği çağrısı

Şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Vodafone Türkiye, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak üzere yeni bir kampanya başlattı.

Şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Vodafone Türkiye, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak üzere yeni bir kampanya başlattı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına aralıksız devam eden Vodafone, şimdi de bir ay sürecek yeni reklam kampanyasıyla enerji verimliliğine yönelik farkındalık yaratmayı ve artırmayı hedefliyor.

Şirket bu süreçte, müşterilerine kişisel dijital asistan TOBi üzerinden enerjinin daha verimli kullanımı konusunda bilgiler vererek çevresel sürdürülebilirlik için birlikte hareket etme konusunda çağrıda bulunacak. Vodafone, kampanya süresince TOBi kanalıyla enerji verimliliği hakkında bilgi verdiği her müşteri için Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na (WWF-Türkiye) bağış yapacak.

"Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefimize planlanan tarihten 3 yıl erken ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda, iklim değişikliğine yönelik acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı çevresel etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz. Grubumuz, küresel karbon emisyonunu 2040'a kadar net sıfıra düşürmeyi taahhüt etti. Biz de Türkiye'de çalışmalarımızı hızlandırdık ve gerek şebeke gerekse ofislerimizde tükettiğimiz elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefimize planlanan tarihten 3 yıl erken ulaştık. Şimdi de bu konuda bir farkındalık kampanyası başlatıyoruz. Müşterilerimize kişisel dijital asistanımız TOBi üzerinden yenilenebilir enerji kullanımı konusunda bilgilendirme yapacağız ve çevresel sürdürülebilirlik için birlikte hareket etme konusunda çağrıda bulunacağız. Ayrıca TOBi kanalıyla ulaştığımız her müşterimiz için WWF-Türkiye'ye bağışta bulunacağız."

Yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL'yi aşkın yatırım

Verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye, çevresel etkisini azaltmak üzere yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. 2019'da Adana'da, 2020 sonunda da İstanbul Esenyurt'taki teknoloji merkezlerinde toplam 5 milyon TL'yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kuran Vodafone, yenilenebilir enerji yatırımlarına gelecek 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır'daki teknoloji merkezleriyle devam edecek.

Şirket, toplamda 5 ana teknoloji merkezinde (İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır) hayata geçireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 megavat kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi ve yıllık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Vodafone, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 gigawatt saat elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alıyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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