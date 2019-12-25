'dan müşterilerine 1 ay sınırsız "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"yle konuşma hediyesi

25.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:04

Vodafone, "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"nin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kampanya başlattı.

Vodafone açıklamasına göre, 22 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek 1 aylık kampanya dönemi boyunca bu teknolojiyi kullanan tüm bireysel Vodafone müşterilerine "Vodafone'lularla 1 ay geçerli sınırsız konuşma" hediye edilecek.

"Wi-Fi ile Arama Teknolojisi", mobil sinyalin olmadığı ortamlarda Wi-Fi aracılığıyla Vodafone şebekesine bağlanarak HD ses kalitesiyle arama yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Buna göre Vodafone müşterileri, bodrum kat, otopark, asansör gibi mobil kapsama sorunu yaşanan yerlerde Wi-Fi erişimi varsa HD ses kalitesiyle konuşabiliyor. Kullanıcılar, telefon uçak modunda iken de Wi-Fi aracılığıyla Vodafone şebekesine bağlanarak arama yapabiliyor ya da aranabiliyor.

Wi-Fi üzerinden başlatılan arama, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi durumunda 4.5G'ye transfer edilerek kesintisiz ses iletişimi sağlanıyor. Vodafone'lular, bu hizmetten ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan veya ek bir ücret ödemeden, tarife kapsamındaki dakikaları kullanarak yararlanabiliyor.

"Yeni nesil iletişim teknolojilerini hayata geçiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "teknoloji iletişimi şirketi" olma hedefiyle çalışmalarını sürdüklerini belirterek, yeni nesil iletişim teknolojilerinin hayata geçmesinde önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, mobil şebekelerini Wi-Fi ile entegre ederek "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"ni hayata geçirdiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu teknoloji sayesinde, müşterilerimize ek bir uygulama kullanma ihtiyacı duymadan, sadece SIM kart ve Wi-Fi bağlantısı ile yüksek ses kalitesiyle iletişim kurma imkanı sunuyoruz. Bu hizmet özelinde geliştirdiğimiz 1 aylık kampanya dönemi boyunca bu teknolojiyi kullanan tüm bireysel Vodafone müşterilerine 'Vodafone'lularla 1 ay geçerli sınırsız konuşma' hediye ediyoruz. Vodafone Türkiye olarak, herkesin her yerde yeni nesil teknolojilerin avantajlarından Vodafone kalitesinde kesintisiz hizmet deneyimiyle yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA