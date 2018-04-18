Dan Mersinli Çocuklara Kodlama Eğitimi

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, "Her bir çocuğumuz kod yazmaya başladığında Türkiye dijitalleşmiş olacak. Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecek. Böylece Türkiye teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesle sahip olacak." dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Mersin'de ekim ayında hayata geçirilen ve bugüne kadar 120 çocuğa ulaşılan "Yarını Kodlayanlar" projesi eğitimlerine Mersin HiltonSA'da devam edildi. Tarsus ilçesinden gelen 7-14 yaşlarındaki çocuklara eğitim verildi.

Deegan, eğitimin gerçekleştirildiği otelde düzenlediği basın toplantısında, dijital dünyanın dilinin kodlama olduğunu, geleceğin mesleklerinin kodlamaya dayanacağını söyledi.

Bu nedenle çocukların kod yazmasının çok önemli olduğunu dile getiren Deegan, "Her bir çocuğumuz kod yazmaya başladığında Türkiye dijitalleşmiş olacak. Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecek. Böylece Türkiye teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesle sahip olacak." dedi.

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamak bizim görevimiz." ifadesini kullanan Deegan, şöyle devam etti:

"Bu yüzden projeye çok önem veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 7 ile 14 yaş arası çocuklara kodlama öğretiyoruz. 2 yılda 14 bini aşkın çocuğa ulaştık. Projemizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu hedefle bugün Mersin'deyiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmak için Anadolu turuna çıkacağız. Okullardaki eğitimlerimiz de sürecek. Çocuklarımızı geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz."

"Dijitalleşmede öncü bir oyuncu olduğumuzu düşünüyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel de Vodafone'un Türkiye'ye gelmesiyle aynı zamanda kurulan Vakfın amacının, sosyal sorumluluk projeleri yürütmek olduğunu söyledi.

Dünyada hızlı bir değişim olduğunu belirten Süel, şunları kaydetti:

"20. yüzyıla baktığımızda tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçişi yaşadık. Bize göre artık vazgeçilmeyen bir değişim de dijitalleşmeyle gerçekleşiyor. Yanında bir sürü farklı etki getiriyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor, etkinleştiriyor. Rekabetçiliğimizi artırıyor, maliyetlerimizi azaltıyor. Aslında ekonomideki en önemli itici güç olmaya aday durumu da olan bir akım. Biz de dijitalleşmede öncü bir oyuncu olduğumuzu düşünüyoruz. Dijitalleşmeyle ilgili aslında atılacak ilk adımın eğitim olduğunu düşünüyoruz. İşte buradan yola çıkarak, 'biz ne kadar erken yaşta çocuklarımızın gündemine dijitalleşmeyi koyabiliriz.' dedik ve bu projeyle çıkageldik."

Süel, kodlamanın aslında bilgisayar programcılığının modern dünyadaki yeni ismi olduğunu dile getirdi.

Kodlamanın "ortak bir norm" olduğunu vurgulayan Süel, "Türk olsun yabancı olsun çocuklara atmaları gereken adımları önceden planlama mantığını öğretince hemen sonuç alabiliyoruz. O yüzden 'gelecek kodlamayla gelecek.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Süel, her 3 çocuktan 2'sinin gelecekte bugün bilinmeyen meslekleri yapacağını, dijitalleşmenin yeni meslekler getireceğini söyledi.

Dünyada toplam 18 milyon kodlamacı bulunduğunu, Türkiye'deki rakamın ise düşük olduğunu anlatan Süel, bu sayıyı artırmak için projeyi başlattıklarını belirtti. Süel, Milli Eğitim Bakanlığının da birinci sınıftan 12. sınıfa kadar kodlama eğitimi vermeyi planladığını, bunun ümit verici olduğunu kaydetti.

Deegan ve Süel, daha sonra eğitim alan çocukları ziyaret etti.

Proje kapsamında Mersin ile birlikte Akdeniz Bölgesi'nde 750 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.