'dan mayıs boyunca en az 10 GB hediye

Vodafone, müşterilerine birçok işlemde mayıs boyunca en az 10 GB hediye ediyor.

Vodafone, müşterilerine birçok işlemde mayıs boyunca en az 10 GB hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, herkes için en iyi teklifi dijital kanalları üzerinden sunuyor.

Avantajlı tekliflerini "Vodafone Yanımda" uygulaması ve vodafone.com.tr'de toplayan Vodafone, müşterilerine birçok işlemde mayıs boyunca en az 10 GB hediye ediyor.

Vodafone, Ramazan Bayramı kampanyaları kapsamında, faturalı yeni müşterilerine ilk 3 ay geçerli yüzde 15 indirim ve ilk ay geçerli Uyumlu tarifelere 10 GB, Red tarifelere ise 20 GB hediye ediyor.

Vodafone, ev interneti müşterilerine ise ilk 6 ay yüzde 50 indirime ek olarak Vodafone'lulara 1 ay geçerli 10 GB hediye ederken, akıllı cihaz alımlarında da 3 ay geçerli aylık 5 GB hediye ediyor.

Vodafone, "tam kapanmanın" uygulandığı 17 Mayıs'a kadar, müşterilerinin evlerinden çıkmadan numara taşıma başvurusu yapabilmeleri için faturasız hatlarda online başvuru ile eve ücretsiz teslimat hizmetini de başlattı.

Kullanıcılar, bu süre boyunca online'a özel 35 TL fiyatla sunulan ve 12 GB içeren Süper Kolay Paket'e başvuru yapabilecek.

"Her zaman dijital kanallarımızda avantajlı teklifler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Ertem, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, her zaman dijital kanallarımızda avantajlı teklifler sunuyoruz. Herkes için en iyi teklifi dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bu yıl tam kapanma nedeniyle evlerde geçirdiğimiz Ramazan Bayramı'na özel başlattığımız ve mayıs sonuna kadar sürecek dijital kampanyalarımızla müşterilerimizi ihtiyaçlarını askıya alma derdinden kurtarıyoruz. Bu kampanyalarla ihtiyaçlarını bayi kanalından karşılamaya alışık olan müşterilerimizi de dijital kanallarımıza çağırıyoruz. Bayrama özel avantajlı tekliflerimizi Vodafone Yanımda uygulaması ve vodafone.com.tr'de topladık. Müşterilerimize birçok işlemde mayıs boyunca en az 10 GB hediye ediyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız