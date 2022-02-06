'dan mağaza ve internet alışverişi deneyimini bütünleştiren yenilik

Vodafone, yeni "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmetiyle sadece çevrim içi mağazada satışa sunulan ürünleri fiziksel mağazalarda inceledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi üzerinden sipariş verme ve adrese teslim alma imkanı sunuyor.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Ürün ve servislerini tüm kanallardan aynı müşteri deneyimiyle sunmayı hedefleyen Vodafone'un yeni "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmetiyle müşteriler, online mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada deneyimleyebiliyor ve ürünü satın almak istedikleri durumda ise Vodafone'un yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyor.

Vodafone'un geçen yıl 150 pilot mağazayla başlattığı, ocak itibarıyla ise tüm mağazalarına ve 1.500 dijital hizmet noktasına yaygınlaştırdığı "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmeti, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, yeni nesil cihaz, akıllı ev ürünleri ve dijital servis alışverişlerinde kullanılabiliyor.

"Mağaza ve online kanal arasında bütünleşik hizmet yapısı kurduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, fiziksel mağazacılık ve e-ticaret kanalları arasında etkileşim sağlayan çok kanallı pazarlama inisiyatiflerine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

" Google'ın bir araştırmasına göre, 2024 yılına kadar satışlardaki büyümenin yüzde 86'sını çok kanallı pazarlama yapan firmalar oluşturacak. Vodafone olarak, yeni nesil perakendecilik konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Tüm kanallarımızı müşterilerimizin deneyimine ve ihtiyaçlarına odaklayarak tasarlıyor ve değişen alışveriş eğilimlerine uygun bir şekilde yenilikler yapmayı sürdürüyoruz. Çoklu kanal stratejimizle müşterilerimize Vodafone ekosisteminin her köşesinde yeni ürünlerimize ulaşabilme imkanı sunuyoruz. Bu stratejiyle müşterilerimizin bize ulaştıkları tüm kanallarda benzer deneyim yaşatabiliyor, bir kanalda başlattıkları deneyimi başka bir kanalda da aynı şekilde devam ettirebiliyoruz."

Bakiler, kanalları arasında bütünleşik hizmet sunma hedefiyle hayata geçirdikleri "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmetiyle müşterilerine çevrim içi kanallarındaki bir ürünü fiziksel mağazalarında deneyimleme, ürünü beğendiği takdirde dijital asistan TOBi aracılığıyla sipariş verme ve belirttiği adrese teslim alma imkanı sunduklarını bildirdi.

Bu hizmetle mağaza ve online kanal arasında bütünleşik bir hizmet yapısı kurarak satışa açık olan tüm cihazları Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 1.000 mağazalarında müşterileriyle buluşturduklarını belirten Bakiler, "Online alışverişte tereddüdü olan ve doğrudan destek ihtiyacı duyan müşterilerimize mağaza personelimiz ve TOBi'nin rehberliğinde ihtiyacına uygun doğru cihaz tekliflerini sunarak müşterimizin dijitalleşme sürecini kolaylaştırıyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ürün inceleme

Verilen bilgiye göre, Vodafone, yeni "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmeti kapsamında, sadece online mağazada satışa sunduğu ürünleri mağazada fiziksel olarak deneyimlemek isteyen müşterileri için mağazalarda deneyim alanları da oluşturdu.

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı ve TOBi'nin deneyimlendiği bu alanlarda online'a özel cihazların üç boyutlu modellerine yer verilerek müşterilere dijital yöntemlerle cihazları deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Yeni nesil ürünler de TOBi üzerinden satın alınabiliyor

Vodafone'un yeni "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmetiyle müşteriler, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden ulaşılan TOBi sayesinde online'a özel cihaz ve kampanyalara mağazalardan da ulaşabiliyor. Beğendikleri ürünleri mağazalardan satın alabildikleri gibi, online mağazada yer alan ürün yelpazesinden bir ürün tercih edebiliyor ve bu ürünleri istedikleri adrese teslim edilmesini talep edebiliyor. Model, renk, GB açısından istedikleri özelliklerde cihazı veya yeni nesil teknoloji ürünlerini mağazada bulamadıkları durumda TOBi üzerinden satın alabiliyor. Ayrıca, elektrikli scooter, robot süpürge, akıllı fritöz gibi ağır ve büyük ölçekli cihazları mağazadan alıp taşımak istemeyen müşteriler de bu ürünleri yine TOBi üzerinden satın alıp evlerine teslim edilmesini sağlayabiliyor.

Vodafone, mağazalarda TOBi üzerinden yapılan bütün satışlar için ücretsiz teslimat hizmeti de sunuyor.

Vodafone, tüm mağazalarda uygulanmaya başlanan "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmetine özel olarak Sony PlayStation 5 oyun konsolu, Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü ve daha pek çok teknolojik cihaz teklifini müşterilerine sunuyor.