SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› 'dan istegelsin'de geçerli indirim kampanyası - Ekonomi
Kocaeli, Türkiye, Ekonomi

'dan istegelsin'de geçerli indirim kampanyası

Vodafone'lular istegelsin'den yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanacak.

25.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:46
'dan istegelsin'de geçerli indirim kampanyası

Vodafone'lular istegelsin'den yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanacak.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, dijital marka olma hedefiyle hayata geçirdiği e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine avantajlı teklifler sunmaya devam ediyor.

Şirketin alanında lider markalarla kampanyalar yaparak piyasada bulunamayacak çok özel fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda, koronavirüs salgını nedeniyle evden alışveriş yapmak durumunda kalan müşterilere pek çok kolaylık sunuluyor.

Vodafone'lular, Türkiye'nin önde gelen online marketlerinden istegelsin'den yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanacak. Kampanyadan yararlanmak için, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'ndan kampanya kodu alarak ödeme sayfasında belirtilen alana girmek yeterli olacak. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de hizmet veren istegelsin, müşterilerine 7 bini aşkın ürün çeşidi sunuyor.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda oyun, hizmet, seyahat, eğlence, yeme-içme, sağlık-spor, alışveriş, şehrine özel ve finans olmak üzere 9 kategoride 60 farklı markanın 110 kampanyası sunuluyor.

"Müşterilerimize evden alışverişte kolaylık sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bugünlerde ülkece alınan tedbirlere uyulmasının ve evde kalınmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bu dönemde günlük temel ihtiyaçların karşılanmasında online kanalların önemli rol oynadığını bildirdi.

Dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını aktaran Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda piyasada bulunamayacak avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. Halihazırda 9 kategoride hizmet verdiğimiz bu platformu kullanan müşterilerimiz, Türkiye'nin önde gelen online süpermarketlerinden istegelsin'de 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanıyor. Dijital hayatın kolaylıklarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'na bekliyoruz."

"Kullanıcılarımızın sağlığı bizler için önemli"

istegelsin Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Yıldırım, 7 binden fazla ürün seçeneği sunan bir online süpermarket olan istegelsin'de taze meyve ve sebzeden ete kadar bir evin tüm ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduklarını bildirdi.

Hijyenik ve kolay alışveriş hizmeti sunduklarını aktaran Yıldırım, müşterilerinin böyle dönemlerde tüm ihtiyaçlarını evden çıkmadan karşılayabilmeleri için çalıştıklarını anlattı.

Yıldırım, yaşı büyük olan, kronik hastalıkları bulunan ve hamile kişilerin ve bu kişilerle ortak yaşam alanı paylaşanların da evlerinden çıkmasını sakıncalı bulduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden risk grubundaki kişilere ve onlarla aynı evde yaşayanlara ücretsiz teslimat yapıyoruz. Teslimatlarımızı hijyen mesafesinde yapıyor, ekiplerimizin maske takmasını sağlıyoruz. Dağıtım merkezlerimizi ve araçlarımızı düzenli dezenfekte ediyoruz. Vodafone ile de gerçekleştirdiğimiz kampanya kapsamında yine müşterilerimize faydalı olmak önceliğimiz. Hizmete her koşulda devam etmeyi hedefliyoruz, bugünleri birlikte aşacağız."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı Ekonomi
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Ekonomi
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
Erdoğan 'Reklamını yapın' dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Ekonomi
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Ekonomi
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı Ekonomi
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Ekonomi
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise James Bond Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Falcao Yılmaz Vural Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: 'dan istegelsin'de geçerli indirim kampanyası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 14:06:27. #1.14#
title