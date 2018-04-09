Dan Gönüllü Çalışma İzni

Vodafone, çalışanların gönüllülük yapabilmelerini kolaylaştırmak için yılda iki gün gönüllü çalışma izni sağlayacak.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Türkiye, çalışanlarında gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla yeni bir program başlattı. "Vodafone Gönüllüleri" çatısı altında başlatılan programla, Vodafone çalışanlarının gönüllülük yapabilmelerini kolaylaştırmak için yılda iki gün gönüllü çalışma izni sağlanacak.

Vodafone çalışanları, gönüllülük izinlerinde Türkiye Vodafone Vakfı'nın sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunacak. Vodafone Türkiye ayrıca tüm yıla yayılan çeşitli etkinliklerle gönüllülük bilincini sürekli kılacak.

"Her çalışanımızı Vodafone gönüllüsü yapmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Türkiye'de gönüllülük olgusunun yaygınlaşması için sivil topluma ve sosyal sorumluluk projelerine öncülük ettiklerini belirtti.

Şirketin, çalışanları arasında da gönüllülüğü teşvik ettiğini bildiren Kalay, şunları kaydetti:

"Vodafone Gönüllüleri programımızla çalışanlarımızın sosyal sorumluluk projelerimize katılımını destekliyor, katkılarını çok değerli buluyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz ile çalışanlarımız arasında duygusal bağ kurmak ve çalışanlarımıza farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak istiyoruz. Vodafone Türkiye çalışanlarının yüzde 60'ından fazlasını Y kuşağı oluşturuyor. Bu çalışanlarımızı gönüllülük faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve gönüllü çalışmalarımızın bir parçası yapmak istiyoruz. Bununla birlikte tüm çalışanlarımız Vodafone Gönüllüleri programına katılabiliyor. Düşler Akademisi'nde eğitim gören gençlerin atölye çalışmalarında eğitmenlik yapabiliyor, Yarını Kodlayanlar projemiz kapsamında proje katılımcısı çocuklara kodlama eğitimi verebiliyor, Girişimcilikte Önce Kadın projemizde kadınlara mentorluk vererek ekonomik hayata katılımlarına destek olabiliyorlar. Ayrıca çeşitli bağış kampanyaları organize ederek daha iyi bir gelecek hedefimize katkıda bulunabiliyorlar."