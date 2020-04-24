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'dan evde telefon onarım hizmeti

Vodafone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için evlerinde kalan müşterilerin ayağına gidilerek, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri sunuluyor.

24.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:38
'dan evde telefon onarım hizmeti

Vodafone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için evlerinde kalan müşterilerin ayağına gidilerek, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri sunuluyor.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Vodafone, geçen yıl tanıttığı ve müşterilere muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteğinden oluşan "Gülümseten Çözümler" platformunun kapsamını genişletti. Vodafone, platforma eklediği yeni "Dijital Destek Evde" çözümüyle, koronavirüs salgınından korunmak için evlerinde kalan müşterilerinin ayağına giderek telefon onarım hizmeti veriyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde sunulan çözüm kapsamında, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Bu dönemde dış dünyayla bağlantımızın ana unsurlarından biri haline gelen akıllı telefonlar konusunda müşterilerimizin her tür ihtiyacına eksiksiz yanıt vermek için harekete geçtik. Müşterilerimize ister akıllı telefon alırken, isterse kurulumda ya da satış sonrasında olsun, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu kapsamda 'Gülümseten Çözümler' platformumuza eklediğimiz 'Dijital Destek Evde' çözümüyle, telefon onarımı hizmetini müşterilerimizin ayağına götürüyoruz. Üstelik, müşterilerimiz telefonsuz kalmasınlar diye, tamir süresince onlara yedek telefon temin ediyoruz. Koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."

-65 yaş üstüne ücretsiz

"Dijital Destek Evde" hizmeti 65 yaş üstü Vodafone müşterilerine ücretsiz sunuluyor. Dijital Destek ürününü daha önce satın almış olan Vodafone'lular, telefon numarasını girip Dijital Destek Evde hizmetinden yararlanabiliyor. Bu ürünü satın almamış Vodafone müşterileri ya da Vodafone'lu olmayanlar ise web sitesinde oluşturulan arayüzden kredi kartıyla ödeme yaparak Vodafone mağazalarına gitmeden bu hizmeti kullanabiliyor.

"Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!" mottosuyla sunulan "Gülümseten Çözümler" platformuyla daha iyi bir müşteri deneyimi sunulması hedefleniyor. Buna göre, tüm Vodafone mağazalarında özellikle satış sonrası telefon desteği vermek üzerine eğitimli çözüm uzmanları bulunuyor. Tüm telefonlarda ve tarifelerde geçerli garanti içi arıza süresince ücretsiz olarak yedek telefon hizmeti veriliyor. Tüm telefonlarda ve tarifelerde geçerli kurulum ve rehber yedekleme, iOS/Android hesap kurma, eski telefonu sıfırlama hizmetleri ücretsiz sağlanıyor. Aynı zamanda, ekran kırılması, telefon çaldırma ve bire bir danışmanlık gibi, müşterilerin tüm satış sonrası ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Çözüm Paketleri sunuluyor.

"Gülümseten Çözümler" paketine sahip olmak ve "Dijital Destek Evde" hizmetinden faydalanmak için vodafone.com.tr adresinden başvuruda bulunmak yeterli oluyor.

Kaynak: AA

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