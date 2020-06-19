"'dan en güzel Babalar Günü hediyesi" haberimizin 6. 7. ve 8. paragraflarında yer alan "Yıldırım"... Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından uygulanan Global Ebeveyn İzni politikasına göre, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabiliyorVodafone'dan...

Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından uygulanan Global Ebeveyn İzni politikasına göre, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabiliyor

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyor. Uygulamadan son 6 ayda Vodafone Türkiye bünyesinde 25 baba faydalandı. Yıl sonuna kadar 100'ü aşkın babanın bu izinden faydalanması bekleniyor.

Vodafone Grubu, nisan itibarıyla devreye alınan yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD'yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunacak.

Vodafone Grubu'nun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirildi. Vodafone Türkiye, ebeveyn izni uygulamasını 1 Ocak itibarıyla başlattı. Vodafone, daha önce de Mart 2015'te global doğum izni politikasını duyurmuş ve faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe dönüş tarihinden sonraki 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı tanımıştı.

"Türkiye'deki en uzun süreli uygulamalardan birine imza attığımızı söyleyebiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, Vodafone olarak, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamayı hedeflediklerini ve bu yolculukta herkesi kapsamak istediklerini ifade etti.

Bayram, şirketin çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdünün bir sonucu olarak geliştirilen Global Ebeveyn İzni politikasının bu anlamda çok önem verdikleri bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkanı sağlıyoruz. Bu uygulama, özellikle her iki eşe de eşit destek sunulması yönünde önemli bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Global Ebeveyn İzni kapsamında çalışanlara 16 haftaya kadar ücretli izin verdiklerini aktaran Bayram, "Süre bakımından Türkiye'deki en uzun süreli uygulamalardan birine imza attığımızı söyleyebiliriz.Bu hak, toplu olarak kullanılabildiği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabiliyor. Bölünme durumunda her blokta minimum 2 hafta izin kullanılması gerekiyor. Ayrıca çalışanlarımız, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, Global Ebeveyn İzninden şu ana kadar şirket bünyesinde 25 babanın faydalandığını anımsatarak, "Çoğunluğu, izni bölerek kullanmayı tercih etti. İzin kullanımında sunulan esneklik, babalar için büyük kolaylık sağladı. Yıl sonuna kadar 100'ü aşkın babanın bu izinden faydalanmasını bekliyoruz. Bu vesileyle, tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyoruz." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA