HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"'dan en güzel Babalar Günü hediyesi" haberimizin 6. 7. ve 8. paragraflarında yer alan "Yıldırım"...

Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından uygulanan Global Ebeveyn İzni politikasına göre, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabiliyorVodafone'dan...

19.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:16

Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından uygulanan Global Ebeveyn İzni politikasına göre, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabiliyor

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyor. Uygulamadan son 6 ayda Vodafone Türkiye bünyesinde 25 baba faydalandı. Yıl sonuna kadar 100'ü aşkın babanın bu izinden faydalanması bekleniyor.

Vodafone Grubu, nisan itibarıyla devreye alınan yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD'yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunacak.

Vodafone Grubu'nun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirildi. Vodafone Türkiye, ebeveyn izni uygulamasını 1 Ocak itibarıyla başlattı. Vodafone, daha önce de Mart 2015'te global doğum izni politikasını duyurmuş ve faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe dönüş tarihinden sonraki 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı tanımıştı.

"Türkiye'deki en uzun süreli uygulamalardan birine imza attığımızı söyleyebiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, Vodafone olarak, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamayı hedeflediklerini ve bu yolculukta herkesi kapsamak istediklerini ifade etti.

Bayram, şirketin çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdünün bir sonucu olarak geliştirilen Global Ebeveyn İzni politikasının bu anlamda çok önem verdikleri bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkanı sağlıyoruz. Bu uygulama, özellikle her iki eşe de eşit destek sunulması yönünde önemli bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Global Ebeveyn İzni kapsamında çalışanlara 16 haftaya kadar ücretli izin verdiklerini aktaran Bayram, "Süre bakımından Türkiye'deki en uzun süreli uygulamalardan birine imza attığımızı söyleyebiliriz.Bu hak, toplu olarak kullanılabildiği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabiliyor. Bölünme durumunda her blokta minimum 2 hafta izin kullanılması gerekiyor. Ayrıca çalışanlarımız, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, Global Ebeveyn İzninden şu ana kadar şirket bünyesinde 25 babanın faydalandığını anımsatarak, "Çoğunluğu, izni bölerek kullanmayı tercih etti. İzin kullanımında sunulan esneklik, babalar için büyük kolaylık sağladı. Yıl sonuna kadar 100'ü aşkın babanın bu izinden faydalanmasını bekliyoruz. Bu vesileyle, tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyoruz." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Ekonomi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Ekonomi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Ekonomi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Ekonomi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Ekonomi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak Ekonomi
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Berat Albayrak Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Hülya Avşar Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: "'dan en güzel Babalar Günü hediyesi" haberimizin 6. 7. ve 8. paragraflarında yer alan "Yıldırım"... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:41:57. #1.15#
title