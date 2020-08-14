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'dan "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesinin kapsamını genişletiyor

Vodafone, karbon ayak izini küçültme hedefiyle hayata geçirdiği "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesinin kapsamını genişletiyor.

'dan
14.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:31

Vodafone, karbon ayak izini küçültme hedefiyle hayata geçirdiği "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesinin kapsamını genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un elektronik atık bilincini artırmak ve geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla başlattığı projeye kurumsal iş ortakları da destek veriyor.

Vodafone, 7 kurumsal iş ortağıyla birlikte 6 ilde 3 bin 700'den fazla çalışanın desteğiyle toplayacağı elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacak.

Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye'de de çevresel ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Vodafone'un Bu Atıklar Kod Yazıyor projesine destek verecek iş ortakları arasında Artıtel, Deloitte Türkiye, Hewlett Packard Enterprise, Karel Elektronik, KPMG Türkiye, Mikrolink ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi yer alıyor.

Katılımcı firmaların İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa'da bulunan ofislerinde çalışanların desteğiyle toplanacak elektronik atıklar lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülecek.

Elde edilen gelirle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açılacak.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında hayata geçirilecek sınıflar, kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyor. Vodafone Türkiye de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı geri dönüştürüyor.

Şirket şebeke kaynaklı elektronik atıkların yüzde 85'ini geri dönüştürüyor, yüzde 14'ünü tekrar kullanıyor. Arızalı veya hasarlı, kullanılmayan şebeke ekipmanlarını ikinci el olarak satarak tekrar kullanılmasını hedefleyen ikinci el projesi, akıllı telefon kiralama hizmeti, cep telefonu değişim kampanyası gibi çalışmalarla döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

Bu Atıklar Kod Yazıyor projesine Vodafone iş ortaklarının verdiği destek, UNDP'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda Amaçlar İçin Ortaklıklar olarak ifade edilen ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak küresel ortaklık ve işbirliği için güçlü taahhüt ile gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken 17. maddeyi de destekliyor.

Bu Atıklar Kod Yazıyor projesi için yapılan kurumlar arası güç birliği, kurumsal iş ortaklıklarının da önemine dikkat çekiyor.

"Stratejimizin temel taşlarını dahiliyet ve sürdürülebilirlik oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, herkes için dijital bir gelecek hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Süel, şunları kaydetti:

"Stratejimizin temel taşlarını dahiliyet ve sürdürülebilirlik oluşturuyor. Teknolojiyi birey, kurum ve toplulukların hayatında pozitif farklılık yaratacak şekilde kullanmayı hedefliyor; şimdi ve gelecekte herkesi kapsama gayretiyle çalışıyoruz. Bu gayretle, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye'de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç yaratmak üzere Bu Atıklar Kod Yazıyor projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar Mardin ve Samsun'da kodlama sınıfları açtık. Şimdi de 7 kurumsal iş ortağımızla birlikte 6 ilde 3 bin 700'den fazla çalışanın desteğiyle toplayacağımız elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacağız. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer yaratan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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