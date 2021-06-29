'dan bağlantı sorunu yaşayan müşterilere günlük 10 GB hediye

Vodafone, herhangi bir bağlantı sorunu yaşayan müşterilerine günlük 10 GB mobil internet hediye edecek.

Vodafone, herhangi bir bağlantı sorunu yaşayan müşterilerine günlük 10 GB mobil internet hediye edecek.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, 4.5G'deki geniş kapsama gücünü yeni yatırımlarla artırmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul genelinde gerçekleştirdiği Yeni Nesil Kapsama yatırımlarıyla ildeki 4.5G kapasite değerlerini yüzde 20 artıran Vodafone, şimdi de Yeni Nesil Kapsama teknolojisini yapay zeka ile destekleyerek 4.5G kapasitesini yüzde 40 daha verimli kullanacak.

Yeni Nesil Kapsama teknolojisiyle müşterilerine kesintisiz bağlantı sunmayı hedefleyen Vodafone, herhangi bir bağlantı sorunu yaşayan müşterilerine ise günlük 10 GB mobil internet hediye edecek. Vodafone'un bu kampanyasına Vodafone Yanımda uygulamasındaki "Hikayeler" sekmesi üzerinden herhangi bir koşul aranmadan başvuru yapılabilecek. Her kullanıcının sadece bir kez yararlanabileceği kampanya 25 Temmuz'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirket olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerini belirterek, "Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 81 ilinde 23 bini aşkın 4.5G erişim noktasıyla en geniş 4.5G kapsaması sunan operatör olduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Halihazırda, Türkiye genelinde 17,8 milyonu aşkın aktif kullanıcıya 4.5G teknolojimizle hizmet veriyoruz. 4.5G altyapımızı Yeni Nesil Kapsama teknolojimizle her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu teknoloji sayesinde İstanbul ilindeki 4.5G kapasite değerlerimizi yüzde 20 artırdık. Şimdi de Yeni Nesil Kapsama teknolojimizi yapay zeka ile destekleyerek 4.5G kapasitemizi yüzde 40 daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir kampanya da başlattık. Herhangi bir bağlantı sorunu yaşayan müşterimize günlük 10 GB mobil internet hediye edeceğiz. Vodafone olarak, 4.5G kalitemizi ve kapsama gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Yapay zeka verimliliği artırıyor

Şebeke yönetiminde yapay zeka kullanımı her geçen gün artıyor. Mobilde artan veri trafiğini yapay zeka algoritmalarıyla yöneten Vodafone, dünyada bu yaklaşımı kullanan ilk operatörlerden biri oldu. Vodafone'un mobil altyapısında kullanılan yapay zeka platformları, ilgili algoritmaları kullanarak belirli bir süre veri topladıktan sonra hücreye özgü en iyi parametre konfigürasyonlarını buluyor. Bu parametrelerin otomatik olarak uygulanması sonucu mobil altyapı genelinde kapasitenin daha verimli kullanılması sağlanıyor.

Yaptığı yatırımlarda çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını da önceliklendiren Vodafone, tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık