'dan ailelere özel dijital eğitim içerikleri ile "Evde Kalın" kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'dan ailelere özel dijital eğitim içerikleri ile "Evde Kalın" kampanyası

14.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:17
'dan ailelere özel dijital eğitim içerikleri ile

Vodafone, 4-12 yaş aralığındaki çocukların evde geçirdikleri eğitim zamanını daha kaliteli hale getirmek için da Vinci Kids ekibiyle güçlerini birleştirdi.

Vodafone, 4-12 yaş aralığındaki çocukların evde geçirdikleri eğitim zamanını daha kaliteli hale getirmek için da Vinci Kids ekibiyle güçlerini birleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, ailelerin en büyük endişesi, çocuklarının okuldan uzak kaldığı bu dönemde derslerine destek olacak online kaliteli içeriklere ulaşmak, yeni şeyler öğrenmeye karşı isteklerini canlı tutmak ve ilgilerini sürdürmelerini sağlamak.

Vodafone, bu kapsamda da Vinci Kids ekibiyle iş birliğine gitti. İş birliği uyarınca, tüm Vodafone'lu aileler, bilim, kodlama, yaratıcılık ve daha birçok konuda eğlendirirken öğreten videoları, oyunları ve aktiviteleri ile da Vinci Kids mobil eğitim uygulamasını 3 ay boyunca ücretsiz kullanacak.

Çocukların 21. yüzyıl kazanımlarını geliştirmek ve derslerine yardımcı olmak için müfredatla eşleşen içeriklerle geliştirilen yeni nesil eğitim uygulaması da Vinci Kids, Vodafone'lu ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına Fen, Türkçe, Matematik, Sanat, Coğrafya ve STEM derslerine müfredatla uyumlu zengin kazanımlardan oluşan içerikler sunacak.

Vodafone ve da Vinci Kids ile "Evde Kal" kampanyasından faydalanmak isteyen Vodafone'lu aileler, "https://get.davincikids.tv/vodafone-tur/" sayfasından kampanya şifresini girerek da Vinci Kids hesaplarını oluşturabilecek. da Vinci Kids hesabı, çocukların yaşlarına göre 6 farklı profile kadar oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6 farklı cihazdan erişilebiliyor. da Vinci Kids, mobil telefon ve tabletlere App Store ve Google Play'den ücretsiz indiriliyor.

kidSAFE Seal Programı ile COPPA sertifikalı olan uygulama, aynı zamanda PİN korumalı ebeveyn denetimleri ile Made for Mums Altın Ödül sahibi. BAFTA'ya aday gösterilen da Vinci Kids, NSPCC (The National Society for the Prevention of Cruelty to Children) tarafından da destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

İlgili Haberler

Müşteri ile acenteleri dijital ortamda buluşturan proje
Müşteri ile acenteleri dijital ortamda buluşturan proje
Güne yükselişle başlayan dolar 7,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Sandal Haluk Bilginer
Spor Neymar Burak Yılmaz Samet Aybaba Kylian Mbappe Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'dan ailelere özel dijital eğitim içerikleri ile "Evde Kalın" kampanyası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:20:30. #1.14#
title