Damwon KIA yakın rakibi GenG Esports'u mağlup etti ve zirveye ortak oldu
Önümüzdeki hafta Cumartesi günü oynanacak DWG vs LSB maçı sıralama için kritik olacak
LCK 2021 Yaz Mevsimi normal sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Damwon KIA puan tablosundaki yakın rakibi GenG Esports'u mağlup ederek Nongshim RedForce ve Liiv SANBOX ile galibiyet sayısını eşitledi. ekibi ise DRX karşısında hata yapmayarak sıralamada GenG'nin üzerine çıktı. Ligin bitimine son hafta kala yukarı sıralardaki çekişme sürüyor. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü oynanacak Liiv SANDBOX vs Damwon KIA karşılaşması lig birincisinin belirleneceği maç olabilir.
LCK Yaz Mevsimi 9. hafta sonuçları:
Perşembe
Fredit BRION 0 — 2 Damwon KIA
Hanwha Life 0 — 2 Liiv SANDBOX
Cuma
DRX 1 — 2 KT Rolster
GenG Esports 1 — 2 T1
Cumartesi
Afreeca Freecs 2 — 0 Nongshim RedForce
Liiv SANBOX 2 — 1 Fredit BRION
Pazar
GenG Esports 0 — 2 Damwon KIA
DRX 0 — 2 T1
Dokuzuncu hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Bitime yalnızca bir hafta kala oluşan puan durumu şu şekilde:
Kaynak: Playerbros