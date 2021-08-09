Damwon KIA yakın rakibi GenG Esports'u mağlup etti ve zirveye ortak oldu
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Damwon KIA yakın rakibi GenG Esports'u mağlup etti ve zirveye ortak oldu

Damwon KIA yakın rakibi GenG Esports'u mağlup etti ve zirveye ortak oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Önümüzdeki hafta Cumartesi günü oynanacak DWG vs LSB maçı sıralama için kritik olacak

LCK 2021 Yaz Mevsimi normal sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Damwon KIA puan tablosundaki yakın rakibi GenG Esports'u mağlup ederek Nongshim RedForce ve Liiv SANBOX ile galibiyet sayısını eşitledi. ekibi ise DRX karşısında hata yapmayarak sıralamada GenG'nin üzerine çıktı. Ligin bitimine son hafta kala yukarı sıralardaki çekişme sürüyor. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü oynanacak Liiv SANDBOX vs Damwon KIA karşılaşması lig birincisinin belirleneceği maç olabilir.

LCK Yaz Mevsimi 9. hafta sonuçları:

Perşembe

Fredit BRION  0 — 2  Damwon KIA

Hanwha Life  0 — 2  Liiv SANDBOX

Cuma

DRX  1 — 2  KT Rolster

GenG Esports  1 — 2  T1

Cumartesi

Afreeca Freecs  2 — 0  Nongshim RedForce

Liiv SANBOX  2 — 1  Fredit BRION

Pazar

GenG Esports  0 — 2  Damwon KIA

DRX  0 — 2  T1

Dokuzuncu hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Bitime yalnızca bir hafta kala oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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