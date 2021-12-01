'DAMSIZ GİRİLMEZ' KAVGASINDA POMPALI SALDIRI: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Haberler
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'DAMSIZ GİRİLMEZ' KAVGASINDA POMPALI SALDIRI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Erkmen beldesinde bir eğlence merkezinin güvenlik görevlileri, 'damsız girilmez' uyarılarına uymayan S.E. ve S.K.?yi pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.

AFYONKARAHİSAR'ın Erkmen beldesinde bir eğlence merkezinin güvenlik görevlileri, 'damsız girilmez' uyarılarına uymayan S.E. ve S.K.?yi pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Durumu ağır olan S.E. ile S.K. hastaneye kaldırılırken, polis 3 güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

Merkeze bağlı Erkmen beldesindeki eğlence merkezine gelen S.E. ve S.K. ile güvenlik görevlileri E.B.K., M.D. ve A.C.K. arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. İddiaya göre, güvenlik görevlileri, S.E. ile S.K.'ye 'damsız girilmez' uyarısında bulundu. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri, pompalı tüfekle S.E. ile S.K.?nin içinde bulunduğu otomobile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği S.E. ve S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine (AFSÜ) ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, boş 5 tüfek kartuşu ile S.E.'ye ait otomobilin arka kısmında çok sayıda saçma girişi olduğu belirlendi. Polis, 3 güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşletmeci H.B. de olayla ilgili polis merkezinde ifade verdi. Yaralılardan S.K.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği, S.E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

'DAMSIZ GİRİLMEZ' KAVGASINDA POMPALI SALDIRI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

'DAMSIZ GİRİLMEZ' KAVGASINDA POMPALI SALDIRI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

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