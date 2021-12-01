Son dakika... Damsız girilmez meselesinde çıkan kavgada 2 kişi tutuklandı

Damsız girilmez meselesinde çıkan kavgada 2 kişi tutuklandı

2kişinin silahla vurulduğu olayda alkollü mekanın 2 güvenlik görevlisi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde hasta bir çocuğa yardım skandalı ile gündeme gelen alkollü eğlence merkezinde "Damsız girilmez" tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı. Olaya karışan iş yeri sahibi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, kent merkezinde Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 4. kilometresi üzerindeki bir alkollü eğlence merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. isimli şahsa ait alkollü mekana gelen Süleyman E. ve Salih K. (23), eğlenmek için içeri girmek istedi. İddiaya göre mekanda güvenlik görevlisi olan E.B.K. ve A.C.K. ile içeri girmek isteyen Süleyman E. ve Salih K. arasında "Damsız girilmez" sözleri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden pompalı tüfeği alan güvenlik görevlileri, geldikleri 03 AAD 557 plakalı otomobile binmek üzereyken Süleyman E. ve Salih K.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Süleyman E. göğüs, karın, bacak ve kasık kısımlarından vurulurken, Salik K. ise sağ kolu ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İş yeri sahibi ifadesi sonrası serbest bırakıldı, 2 kişi tutuklandı

Yaşanan silahlı kavga sonrası bir adet suç kaydı bulunan E.B.K., 3 adet suç kaydı bulunan M.D. ve 4 adet suç kaydı bulunan A.C.K. ile iş yeri sahibi H.B., polis tarafından gözaltına alındı. H.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme sev edilen şahıslardan M.D. ile A.C.K., tutuklanırken, E.B.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, söz konusu iş yeri geçtiğimiz günlerde kentte hasta olan küçük bir çocuğa yardım adı altında yaptığı alkollü eğlence skandalı ile gündeme gelmişti.