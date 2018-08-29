Dampingli Ürün 'Sağlığı Bozdu' 7 Bin Üretici İflas Bayrağı Çekti

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşçı, Sağlık Market'in iç pazarda damping yasalarına aykırı sonuçlar doğurabileceğini, sistemin global firmalara yarayacağını ve projenin acilen durdurulmasını beklediklerini ifade etti.

Dampingli Ürün 'Sağlığı Bozdu' 7 Bin Üretici İflas Bayrağı Çekti

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşçı, Sağlık Market'in iç pazarda damping yasalarına aykırı sonuçlar doğurabileceğini, sistemin global firmalara yarayacağını ve projenin acilen durdurulmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et