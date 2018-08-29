Dampingli Ürün 'Sağlığı Bozdu' 7 Bin Üretici İflas Bayrağı Çekti
Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşçı, Sağlık Market'in iç pazarda damping yasalarına aykırı sonuçlar doğurabileceğini, sistemin global firmalara yarayacağını ve projenin acilen durdurulmasını beklediklerini ifade etti.
Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşçı, Sağlık Market'in iç pazarda damping yasalarına aykırı sonuçlar doğurabileceğini, sistemin global firmalara yarayacağını ve projenin acilen durdurulmasını beklediklerini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com