Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü
AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkamak istediği kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkamak istediği kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.
Tüllüce Mahallesi'nde Mustafa Elbaş (30), yükünü boşalttığı kamyonun damperini yıkamak istedi.
Damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Elbaş, ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Elbaş'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel