Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü öldü
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Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü öldü

Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yüklü kumu boşaltmak için kaldırdığı damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yüklü kumu boşaltmak için kaldırdığı damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 2. kilometresinde bulunan bir hazır beton tesisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü Ömer Faruk İncer (34) 42 B 9447 plakalı kamyondaki kumu tesis içerisine boşaltmak için aracın damperini kaldırdı. Kalkan damper ise kamyonun üzerinde bulunan 31 bin 500 volt yüklü enerji akımının geçtiği belirtilen yüksek gerilim hattına temas etti. Damperin gerilim hattına temas edip kamyonun lastiklerinin yandığını fark edince araçtan inerek pet şişede bulunan suyla yangına müdahale etmek isteyen İncer, daha sonra iddiaya göre damperi indirmek için aracına yönelip vücudu kamyona temas edince elektrik akımına kapıldı. Tesis çalışanlarının yaşanan olayı görüp akımdan temasını kesmek için müdahale etmek istediği esnada yere düşen ağır yaralı İncer, arkadaşları tarafından hemen yanı başındaki kum içerisine yatırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tesise gelen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan İncer, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İncer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve elektrik dağıtım şirketi MEDAŞ ekipleri de olayın yaşandığı tesiste inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü öldü
Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü öldü
Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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