Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi
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Bursa, 3. Sayfa

Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi

Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi Bursa'da benzin istasyonundan çıkış yapan odun yüklü kamyon, damperi açılınca düz yolda devrildi.

09.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:44
Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi

Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi

BURSA - Bursa'da benzin istasyonundan çıkış yapan odun yüklü kamyon, damperi açılınca düz yolda devrildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa-İstanbul otoyolunda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 HS plakalı kamyon sürücüsü, benzin almak için durduğu istasyondan çıkış yapmak istedi. Hareket halindeyken kamyonun damperi açılmaya başladı.

Sürücü, açılan damperi fark edemeyince odun yüklü kamyon yan yattı. Kamyonun kasasında bulunan odunlar yola savrulurken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı. Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Odun yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

Benzin istasyonundan çıkış yapmak için harekete geçen kamyonun devrilme anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Odun yüklü kamyon hareket ettiği esnada damperin açılmaya başladığı ve bir kaç metre gittikten sonra devrildiği ve odunların yola savrulduğu görüldü.

Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi

Kaynak: İHA

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Damperi açılan odun kamyonu düz yolda böyle devrildi

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