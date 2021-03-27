SAMSUN Damperi açılan kamyon, PTS sisteminin bulunduğu taka çarpıp devrildi; o anlar kamerada

Damperi açılan kamyon, PTS sisteminin bulunduğu taka çarpıp devrildi; o anlar kameradaSAMSUN'da seyir halindeki mıcır yüklü kamyonun açılan damperi, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasının bulunduğu demir taka çarptı.

Damperi açılan kamyon, PTS sisteminin bulunduğu taka çarpıp devrildi; o anlar kamerada

SAMSUN'da seyir halindeki mıcır yüklü kamyonun açılan damperi, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasının bulunduğu demir taka çarptı. Kamyon devrilirken o anlar aynı yöne giden bir araçta seyahat eden yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. H.D. yönetimindeki mıcır yüklü kamyonun damperi, hareket halindeyken açıldı. Sürücünün durumundan habersiz, mıcırı yola dökerek ilerleyen kamyonun damperi, karayolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasının monte edildiği demir taka çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada sürücü H.D. hafif yaralanırken, Samsun- Çarşamba karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.D., ambulansla bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada kaza, aynı yöne giden bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı