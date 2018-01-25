Damperi Açılan Kamyon Direği Devirdi

Fatih'te seyir halindeyken damperi açılan kamyonun çarptığı trafik kamerası direği caddeye devrildi.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine giden 34 SP 0127 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, önünde bir aracın durması nedeniyle ani fren yaptı.

Sürücünün yanında oturan kişi, ani fren nedeniyle araç içinde savrularak, damperi kontrol etmeye yarayan kola temas etti. Bu sırada ilerlemeye devam eden kamyonun damperi kalkarak, yoldaki trafik kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Çarpma sonucu yıkılan direk, yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araca sıkışan direğin demirlerinin çıkarılması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nin Bayrampaşa istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin caddeyi açmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.