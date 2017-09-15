Damperi Açık Kalan Kamyon Şaha Kalktı

Ankara'da damperi açık seyreden hafriyat kamyonu, yön tabelasına çarparak yol ortasında şaha kalktı. Kaza sabah saatlerinde Gölbaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; güney çevre yolu üzerinde Konya istikametinde seyreden boş hafriyat kamyonu, sürücünün dalgınlığı nedeniyle damperi açık bir şekilde ilerledi. Tulumtaş Mahallesi yol ayrımındaki tabelaya damperi takılan kamyonun ön tekerleri yerden kesildi. Şaha kalkan kamyonun sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, yön tabelası da devrilme tehlikesi atlattı.



(Ayşe Üngör / İHA)