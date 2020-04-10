Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı Niğde-Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.

Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı

NİĞDE - Niğde-Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.

Niğde-Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde damperi açık şekilde geçmek isteyen kamyon, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı.

(YE-AÖ-SO-Y)

Kaynak: İHA