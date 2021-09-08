Damper üst geçide takıldı
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Damper üst geçide takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde damperi açılan kamyon üst geçide takıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde damperi açılan kamyon üst geçide takıldı. Yaşanan kazada metal üst geçidin yıkılmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, E.A idaresindeki 06 plakalı kamyonun açılan damperi üst geçide çarptı. Kamyon üst geçitte asılı kalırken, yolun trafiğe kapatılması sonucu araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

-İHA-

Damper üst geçide takıldı
Damper üst geçide takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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