Damlapınarlılar Şenlikte Buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Damlapınar Mahallesi'nde düzenlenen şenlik, yerleşim merkezi ile gurbette yaşayan Damlapınarlıları buluşturdu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, etkinlikte yapıtığı konuşmada, şenliklerin yöredeki birlik ve beraberliği arttırdığını söyledi.

İş imkanları ve farklı sebeplerle gurbete giden Damlapınarlıların doğup büyüdüğü toprakları hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Özaltun, "Biz Beyşehir ilçemize olduğu gibi Damlapınar Mahallesi'ne de hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğimiz, bizlerden hayır dualarınızı eksik etmemenizdir." diye konuştu.

Daha sonra Belediyenin mehteran ekibi gösteri sundu, katılımcılara Konya pilavı ikram edildi.