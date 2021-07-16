Damlama sulamayla uyuşturucu yetiştirmiş
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Damlama sulamayla uyuşturucu yetiştirmiş

Damlama sulamayla uyuşturucu yetiştirmiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık arazi içerisinde damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen 1250 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık arazi içerisinde damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen 1250 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuzuculu Mahallesi şifalı su mevkisindeki ormanlık arazi içerisinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, bölgede şüphelinin tespiti için yaptıkları takip sonucunda orman içerisinde açılan alanda damlama sulama sistemi ile yetiştirilen boyları 5 ile 30 santimetre uzunluğunda 1250 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Z.S. isimli şahıs tarafından ekimi yapıldığı tespit edilen kenevir bitkileri jandarma tarafından sökülerek imha edildi.

Olayla ilgili şüpheli Z.S. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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