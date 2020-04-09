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Yenişehir, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Damlama borularını çalan hırsızlar yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, bir bahçeden damlama borularını çaldıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

09.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:29
Damlama borularını çalan hırsızlar yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, bir bahçeden damlama borularını çaldıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsa ait bahçede meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahçeden damlama borularını çalan 3 kişiyi belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, çaldıkları sulama boruları da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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