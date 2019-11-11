Damla sulamanın mucidi Netafim tarımsal sulamaya yapay zeka getirdi
Akıllı sulama teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından Netafim, sürdürülebilir bir gelecek için 'Daha az kaynak, daha çok verim' sloganıyla dijital tarımda yenilikçi projelere imza atıyor.
11.11.2019 08:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:12
Akıllı sulama teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından Netafim, sürdürülebilir bir gelecek için 'Daha az kaynak, daha çok verim' sloganıyla dijital tarımda yenilikçi projelere imza atıyor.
Kaynak: Dunya.com