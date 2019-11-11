Damla sulamanın mucidi Netafim tarımsal sulamaya yapay zeka getirdi

11.11.2019 08:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:12

Akıllı sulama teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından Netafim, sürdürülebilir bir gelecek için 'Daha az kaynak, daha çok verim' sloganıyla dijital tarımda yenilikçi projelere imza atıyor.