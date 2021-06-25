Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor

Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de hayata geçirilen "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 60 su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Edirne'de hayata geçirilen "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 60 su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Ülkenin çeltik ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Edirne'de, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla başlatılan "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı Karakasım köyünde damla sulama yöntemiyle ekim yapılan arazide üreticilerle birlikte incelemede bulundu.

Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, damla sulama yöntemiyle çeltik ekiminin birçok avantajı olduğunu söyledi.

Geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yerine hububat ekimi tarzıyla tohumun toprakla buluştuğunu anlatan Bayazıt, "Bu tarlamızda üreticimiz çeltikten önce yulaf ekmişti. Yulafı hasat ettikten sonra çeltiği ekti. Bildiğiniz gibi klasik yöntemle çeltik üretiminde, çiftçilerimiz arazilerine herhangi bir ürün ekmiyor. Bu yöntemle münavebeli ekim yapılabiliyor." dedi.

Geleneksel yöntemle ekimde çeltiğin bol suya ihtiyacını olduğunu anımsatan Bayazıt, damla sulama yönteminin önemli miktarda su tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

Su tasarrufunun önemine işaret eden Bayazıt, "Suyu iyi kullanmamız lazım. Bu sistemde dekara yaklaşık 800-1000 ton kadar bir su harcanmaktadır. Bu da bize yüzde 60 ve üzerinde su tasarrufu sağlamaktadır. Tarımsal kuraklığın en etkili silahı damlama sulama. Biz bu şekilde suyu kontrol altında tutarak kuraklığa karşı da mücadele etmiş oluyoruz." dedi.

Üretici Ersan Fırtına ise 36 yıldır geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yaptığını ilk kez denediği damla sulama yönteminin su tasarrufuna katkı sağladığını dile getirdi.

Damla sulama yönteminin üreticiler için kolaylık olduğunu aktaran Fırtına, "Çeltik ekiminin yapılamayacağı bayır alanda, suyun daha az olduğu alanda ekim gerçekleştirdik. Buğday ve ayçiçeğiyle kıyaslayacağız. Verimin iyi olacağını ve getirisinin iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor
Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor
Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor
Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:52:34. #1.16#

title