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Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen genç yaşına rağmen başarılı kariyerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen genç yaşına rağmen başarılı kariyerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Damla Su Türemen Adana'da düzenlenen Karate Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak, Türkiye'yi Kasım ayında Dubai'de düzenlenecek Karate Büyükler Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

24-26 Eylül tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Şampiyonası müsabakalarına Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen bir kez daha damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen, Büyük Bayanlar Kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan Karate Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak Damla Su Türemen, bir kez daha Denizli ve Türkiye'yi gururla temsil edecek.

Başkan Osman Zolan'dan tebrik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyük Bayanlar Kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen'i kutlayarak, katılacağı Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi. Başkan Zolan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Tebrikler Damla Su,

Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcumuz Damla Su Türemen, Türkiye Şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Kasım ayında Dubai'de düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcumuza yürekten başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu

Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu

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