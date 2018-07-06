Damla Projesi'nin Gönüllü Elçileri Batman'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi kapsamında aralarında yabancı uyruklu üniversiteli gençlerin de olduğu 40 öğrenci Batman'a geldi.

Güney-Kurtalan Ekspres Treni ile kente gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren tarafından çiçekle karşılandı.

Aralarında Afrika, Asya ve Türk cumhuriyetlerinden gençlerin de bulunduğu öğrenciler, 10 gün boyunca ilçeleri, köyleri, Kuran kurslarını ve sevgi evlerini ziyaret edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının insanlar arasında merhamet ve şefkat duygusunu aşılamak olduğunu söyledi.

Proje finansının tamamının Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılandığını belirten Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinden evlatlarımızı buraya getirdik. Güney-Kurtalan Ekspresini kullandık. Çalışmamız Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıldır devam ediyor ve sosyal sorumluluk çalışmasıdır. Buradaki derdimiz insanların ihtiyacı olan merhameti gönüllere dağıtmaktır, bir nevi o şekilde yola çıktık."

Öğrencilerin 10 gün boyunca kentte kalacağını vurgulayan Ayvazoğlu, "10 günlük çok yoğun geçen bir çalışma. İnşallah kendilerini sosyal yönden yetiştirip statü kazanırlar, aynı zamanda rol model olurlar. İlimlerini bir nevi mana ile süsleyip bütün millete yararlı insanlar olmaya çalışan bir gençlik inşa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ayvazoğlu, Batman'dan sonra Mardin'e geçeceklerini sözlerine ekledi.

Bangladeş'ten Batman'a

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ise proje kapsamında yabancı öğrencileri kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Damla projesini duyduklarında çok heyecanlandıklarını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi Batman'da ağırlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Batmanımızı tanıtmak açısından bizim için de çok önemli bir fırsat. Çocuklar çeşitli yerlerden geldiler, ilçeleri ve köyleri gezecekler. Köylerdeki okulları ve Kuran kurslarını gezecekler, yoksul ailelerle buluşacaklar. Maddi durumu düşük olan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan ailelere yardım edecekler."

Proje kapsamında kente gelen Bangladeşli Meryem Sıdika, bu sayede Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Heyecanlı olduğunu belirten Sıdika, Batman'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara'dan projeye dahil olan üniversite öğrencisi Semanur Çeliktepe ise Batman'a ilk defa geldiğini söyledi. Çeliktepe, "Çok heyecanlıyım, 2 gündür yoldaydık. Şimdi gidip mükemmel bir 10 gün geçirmeyi düşünüyoruz. Buradaki insanlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız." dedi.