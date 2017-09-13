Damla Projesi Gönüllüleri Sakarya'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen Damla Projesi kapsamında Sakarya'ya gelen 20 üniversite öğrencisi, çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nce uygulamaya konulan proje kapsamında kente gelen üniversite öğrencileri, şehit ailesi ziyareti, köy okullarında çocuklara yönelik yüz boyama, çocuk oyunları, okul boyama ve okul duvarlarını resimlendirme, sokak hayvanlarına ve kuşlara yemlikler yapılması, köy mezarlıkları ziyaretleri ve mezarlık temizliği, fidan dikimi gibi faaliyetler gerçekleştirildi.



Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, yaptığı açıklamada, farklı üniversitelerden gelen gönüllülerin, kentteki köy ve ilçelerinde bir araya geldiği gençlerle, onların üniversite hayallerine ulaşması konusunda bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla bilgilendirme yaptığını belirtti.



Proje kapsamında gönüllülerin, kentin kültürünü yerinde yaşama ve tarihi mekanlarını yakından görme fırsatı yakaladığını anlatan Çelikel, şunları söyledi:



"Bu anlamda Taraklı ilçemize gelerek Taraklı evlerini ve tarihini gezip görme ve yöresel yemeklerinden tatma imkanı da buldular. Söğütlü'de boyama etkinliği yaptılar. Ferizli'de yaşlıları ziyaret ettiler. Hendek'te Şehit Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret ederek, Bayraktepe'ye çıktılar. Arifiye'de Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün mezarını ziyaret ettiler. Serdivan'daki şehitlikleri ziyaret ettiler. Yüz boyama etkinliği yapıp, doğadaki canlılara hayat vererek, yaşlılarla ve çocuklarla yakından ilgilendiler."



Gençlerin ziyaretlerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ve Proje Sorumlusu Metin Ayvazoğlu, Serdivan Gençlik Merkezi Müdürü Ali Okur da eşlik etti.