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Damla misafirliğe gittiği evde öldü

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Damla misafirliğe gittiği evde öldü

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş, misafirliğe gittiği evde erkek arkadaşı M.C.B. (23) ile tartışması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş, misafirliğe gittiği evde erkek arkadaşı M.C.B. (23) ile tartışması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Ev sahibi ile birlikte gözaltına alınan M.C.B., Damla Kuş'un kendisini vurduğunu ileri sürdü.

Olay akşam saatlerinde, Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Damla Kuş ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı M.C.B., Konya'dan Sakarya'nın Ferizli ilçesinde oturan M.C. isimli yakınlarının yanına geldi. İddiaya göre, Damla Kuş ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Damla Kuş, ev sahibine ait tüfekle vuruldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Damla Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, M.C.B. ve M.C.'yi gözaltına aldı. M.C.B., ifadesinde Damla Kuş'un kendisini vurduğunu, intihar ettiğini ileri sürdü. Damla Kuş'un cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine götürüldü. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.


Damla misafirliğe gittiği evde öldü

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

İntihar, Sakarya, Otopsi, Polis, Güncel, Haberler

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