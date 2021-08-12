Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de
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Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de

Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Damla Gönüllülük Hareketi üyeleri, Şırnak'ın Uludere ilçesinde çocuklarla bir araya gelerek çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

Damla Gönüllülük Hareketi üyeleri, Şırnak'ın Uludere ilçesinde çocuklarla bir araya gelerek çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Damla Gönüllülük Hareketi ile maddi karşılık beklemeden, başka bir çıkar beklentisi olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini arttırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yerli ve yabancı gençlerin katılımcı olarak ağırlıkta yer aldığı bir gönüllülük projesi kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesine gelen gençler sosyal etkinliklerde bulundu. Uludere 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çocuklarla gerçekleştirilen etkinliğin ardından esnaf ve aile ziyaretleri gerçekleştiren gönüllüler, buradan bölgenin yöresel lezzetleri ile tanınan lokantada yemek yiyip ilçeyi gezdi. - ŞIRNAK

Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de
Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de
Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de
Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de
Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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