Damla Gönüllülük Hareketi projesi tamamlandı

08.10.2019 16:30

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Kırşehir'e gelen 48 gönüllü gencin kentte farkındalık oluşturdukları bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Damla Gönüllülük Hareketi ile gençlerin farklı kentleri tanımalarının amaçlandığı belirtildi.



Açıklamada, Damla Gönüllülük Hareketi üyelerinin, kentteki okulları, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, sevgi ve çocuk evleri, Kur'an kurslarıyla bazı köyleri de ziyaret ettikleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Kırşehir'de farklı kentlerden gelen gençlerin kısa sürede farkındalık oluşturduklarını aktardı.

Projenin gençlerin kişisel gelişimlerine katkılarının yanı sıra yeni kültürler öğrenmelerini de sağladığını vurgulayan Şahin, "Ahi Evran-ı Veli, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Aşık Paşa, Neşet Ertaş ve daha birçok gönül erlerinin yaşadığı, farklı tarihi ve turist alanları bulunan Kırşehir'e gençlerin, aileleriyle birlikte tekrar gelmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA