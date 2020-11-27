Damla Can kimdir? Damla Can hayatı ve biyografisi! Damla Can kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Damla Can, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Damla Can hakkında merak edilenler. Damla Can hayatı ve biyografisi. Damla Can kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Damla Can merak konusu oldu. İşte Damla Can hakkında merak edilen Damla Can kimdir, Damla Can hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DAMLA CAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: İzmir

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 1990 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 171 cm boyundadır.

Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarakçalışmaktadır.