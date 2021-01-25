Son dakika haber! Çaykur Rizespor, Hırvat futbolcu Damjan Dokovic'i transfer etti
25.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:32
Son dakika haberler: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Romanya Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 1990 doğumlu orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Dokovic için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Dokovic'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı