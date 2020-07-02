Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin işletmesi Hunat Süt'ün ikinci şubesi açıldı Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin markası Hunat Doğal Süt ve Süt Ürünleri'nin ikinci şubesi açıldı.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin markası Hunat Doğal Süt ve Süt Ürünleri'nin ikinci şubesi açıldı.

İl Tarım Orman Müdürlüğü önündeki şubenin açılışına, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı katıldı.

Açılışta konuşan Çakı, bir yıldır "Hunat Süt" markasıyla süt ve süt ürünlerini pazarladıklarını söyledi.

Ürünleri Kayseri'deki zincir marketlerin yanı sıra Ankara'ya da ulaştırdıklarını anlatan Çakı, "Biz çiftçinin ürettiği ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaşmasını istiyoruz. 600 merkeze ürünlerimizi gönderiyoruz. Bugün ikinci şubemizi açıyoruz. Her gün büyüyoruz, büyümemiz de bize destek olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güney de çiftçinin kendi ürettiği ürünü bu şekilde halka ulaştırmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Büyükkılıç ise Kayseri'nin süt ve süt ürünlerinde konusunda markalaşma yolunda ilerlemesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla şube açıldı.

Kaynak: AA