Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

27.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:16
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

KÜTAHYA'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne yönelik düzenlenen operasyonda, zimmet ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KÜTAHYA'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne yönelik düzenlenen operasyonda, zimmet ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yöneticileri ile çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. 'Görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihale yoluyla kamunun zarara uğratılması ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ., C.U. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Ö., İ.Ş. ve M.K. yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakılırken N.Ç., V.I. ve R.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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