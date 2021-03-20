Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi
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Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

20.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:05
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Damızlık koç-teke alımı ve damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Damızlık koç-teke alımı ve damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

???????Tarım ve Orman Bakanlığının, Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımına yönelik destekleri ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarını kapsıyor.

Kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerin her birinden damızlık koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler ile damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler il müdürlüğüne müracaat edecek.

Desteklemeden kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden, damızlık koç-teke alan yetiştiriciler yararlanacak.

Damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her 30 baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilecek ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılacak.

Destekleme ödemeleriyle ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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