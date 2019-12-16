: Damızlık koyunların yünü ekonomiye kazandırılıyor

16.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:38

Ordu'da koyunculuğun geliştirilmesi için bir süre önce çiftçilere dağıtılan koyunların yünleri ev hanımları tarafından ekonomiye kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi yaklaşık beş ay önce "İl Genelinde Koyunculuğun Geliştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere damızlık koyun dağıttı.

Dağıtılan koyunların yünlerini de değerlendiren belediye kırsaldaki çiftçilerden yünleri topladı.

Toplanan yünler daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'na (ORMEK) getirilerek buraya hibe edildi.

Burada ev hanımlarından oluşan kursiyerlerin elinde işlenen koyun yünleri ekonomiye kazandırılıyor.

Kursiyerler bu sayede yünden atkı, bere, eldiven, hamam kesesi, şal, duvar süsü, çanta, çanta ipi, kemer, mesh, çocuklar için patik, çorap gibi birçok ürün yapıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kurs eğitmeni Nursen Turap, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da ilk defa koyun yünlerinin farklı bir şekilde ekonomiye kazandırıldığına dikkati çekerek, "Belki çöpe atılacak yünler bu sayede ekonomiye kazandırıldı. Ev hanımlarından oluşan kursiyerler elde ettikleri eşyaları satarak aile ekonomilerine destek oluyor." dedi.

Kursiyerlerden Emin Şafak ise, "Kursa katılalı beş hafta oldu. Bu kursta ilk önce yünü taramayı sonra eğirmeyi, eğricekle de yünü ip haline getirmeyi öğrendik. Ondan sonra bu ipten de türlü türlü eşyaları yapmaya başladık." diye konuştu.

Ayşegül Gündüz'de kursta elde ettikleri eşyaları farklı noktalarda satışa sunduklarını belirterek, "Belediyemiz sayesinde ev ekonomisine katkı sunuyoruz. Bunun için başkanımız sayın Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdal Gülderen de belediyenin hayvancılığın gelişmesine çok ciddi katkı sunduğunu belirterek, "Önce koyunları dağıttık daha sonra ise bu koyunların yünlerini köylülerden geri topladık. Elde edilen bu yünlerden de şimdi ev hanımları çeşitli hediyelik eşyalar yapıp satıyor." dedi.

Kaynak: AA

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