Damızlık koç ve kıl keçisi teke dağıtımı yapılacak
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Damızlık koç ve kıl keçisi teke dağıtımı yapılacak

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü tarafından "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında damızlık koç ve kıl keçisi teke dağıtımı yapılacak.

Damızlık koç ve kıl keçisi teke dağıtımı yapılacak
15.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:26

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü tarafından "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında damızlık koç ve kıl keçisi teke dağıtımı yapılacak.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, konuyla ilgili ilçedeki çiftçileri bilgilendirirken, proje kapsamından bilgiler verdi. Sert, "İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında kıvırcık, merinos ırkı damızlık koç ve kıl keçisi teke dağıtımı yapılacaktır. Projeden yararlanmak isteyen hayvan yetiştiricilerimizin en az 50 baş ve üstü hayvan olması durumunda projeden faydalanabilecekler. İlçemizde başlatmış olduğumuz proje yüzde 70 hibe destekli olup faydalanan çiftçilerimizden çiftçi katkısı yüzde 30 belirlenmiştir. Daha önce Pazaryeri ilçesinde 2018 yılında projeye müracaat edip yedek listede yer alıp koç alamayan yetiştiriciler bu yıl projeye müracaat ettikleri takdirde talepleri kur'aya girmeden doğrudan karşılanacaktır. Projeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 18 Eylül 2020 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir" diye ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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