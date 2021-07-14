Damızlık koç deposu hayvan dağıtımına hazır
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Damızlık koç deposu hayvan dağıtımına hazır

Damızlık koç deposu hayvan dağıtımına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne ait Damızlık Koç Deposunu ziyaret ederek bilgi aldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne ait Damızlık Koç Deposunu ziyaret ederek bilgi aldı.

Sivrihisar ilçesi Gülçayır mahallesindeki depoyu ziyaret eden Gümüş'e ziyaretinde Kayyum Birlik Başkanı ve aynı zamanda Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar eşlik etti. Gümüş, Ar'dan işletmeyle ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Gümüş, "Damızlık Koç Deposu işletmesinde ki damızlık koçlar ilimizdeki yetiştiricilerle beraber toplam 6 ildeki yetiştiricilere sürü ıslahı amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın yüzde 50 hibe desteği dahilinde dağıtılacak. Bu kapsamda yetiştiricilerimiz koç başına bin 500 TL'ye kadar hibe desteğinden faydalanabilecekler. Sürü ıslahı amaçlı yetiştirilen Anadolu Merinosu dağıtımı 2022 yılı sonuna kadar bin 500 koç olarak planlanmış olup, ilk etapta 400 baş koç dağıtımı yapılacak. Dağıtım, puanlama esasına dayalı olarak en yüksek puan alan yetiştiricilerden başlayarak 2022 sonuna kadar devam edecek. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Damızlık koç deposu hayvan dağıtımına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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